С 19 по 20 апреля состоялись матчи 1/4 финала Кубка России по футболу. Центральный матч четвертьфинальной стадии прошел в Москве, где ЦСКА встретился со «Спартаком».



Расписание трансляций и результаты матчей 1/4 финала Кубка России



19.04 20:00 «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - 1:1 (4:5 пен.)



20.04 14:30 «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань) - 3:1



20.04 17:00 «Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 2:2 (6:5 пен.)



20.04 19:30 ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва) - 0:1



Жеребьевка 1/2 финала состоится 21 апреля в 20:55 по московскому времени.



По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире



Федеральный канал «Матч ТВ» показал в прямом эфире все четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу.

