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Кубок России по футболу 2022. Жеребьевка 1/2 финала. 21 апреля 2022


С 19 по 20 апреля состоялись матчи 1/4 финала Кубка России по футболу. Центральный матч четвертьфинальной стадии прошел в Москве, где ЦСКА встретился со «Спартаком».

Расписание трансляций и результаты матчей 1/4 финала Кубка России

19.04 20:00 «Балтика» (Калининград) - «Динамо» (Москва) - 1:1 (4:5 пен.)

20.04 14:30 «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Казань) - 3:1

20.04 17:00 «Алания» (Владикавказ) - «Зенит» (Санкт-Петербург) - 2:2 (6:5 пен.)

20.04 19:30 ЦСКА (Москва) - «Спартак» (Москва) - 0:1

Жеребьевка 1/2 финала состоится 21 апреля в 20:55 по московскому времени.

По какому каналу покажут матчи Кубка России в прямом эфире

Федеральный канал «Матч ТВ» показал в прямом эфире все четвертьфинальные матчи Кубка России по футболу.









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