Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Кто из известных спортсменов родился 2 марта


Список знаменитых спортсменов, тренеров и журналистов, которые родились 2 марта.

Заурбек Байсангуров - боксер, бывший чемпион по версиям IBO и WBO в первом среднем весе.

Скайдрите Будовска - Советская баскетболистка. Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 12-кратная чемпионка СССР.

Томаш Каберле - хоккеист, чемпион мира 2005 года.

Хенрик Лундквист - хоккеист, олимпийский чемпион 2006 года.

Олег Маскаев - боксер, бывший чемпион мира по версии WBC.

Мэттью Митчем - австралийский прыгун в воду, олимпийский чемпион 2008 года.

Геннадий Орлов - спортивный журналист, в прошлом - футболист.

Гарри Реднапп - английский футболист и тренер, дядя Фрэнка Лэмпарда.

Раймо Сумманен - бывший тренер ХК «Авангард».
.
Марсель Хиршер — австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион 2018 года.









  • Состав сборной России на чемпионат мира по биатлону 2017
  • Бокс. Александр Поветкин - Бермейн Стиверн. 17 декабря 2016
  • Чемпионка мира по фрирайду Эстель Бале погибла в Альпах
  • Виктору Тихонову - 80 лет!
  • Состав сборной России на Шведские хоккейные игры 2009
    •








    Плей-офф КХЛ (Кубок Гагарина 2022). Расписание матчей и результаты

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    Лучшие команды регулярного чемпионата КХЛ сезона 2021/2022 станут участниками 14-го розыгрыша Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты всех матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Кубок мира по лыжным гонкам 2021/2022. Расписание этапов

    Лыжные гонки. Кубок мира 2021 2022

    Кубок мира по лыжным гонкам в сезоне 2021/2022 начнется этапом в финском горнолыжном курорте Рука 26 ноября 2021 года и завершится 20 марта 2022 года в Тюмени.

    Олимпиада 2022. Медальный зачет. Сколько наград и какое место у России

    Олимпиада в Пекине. Медальный зачет - итог

    Всего на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине были разыграны 109 комплектов медалей. Сборная России завоевала 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.









    Санкции против российского спорта из-за военной операции на Украине
    Расписание трансляций футбола по каналам ТВ на сегодня
    «Ак Барс» - «Авангард». 1-й матч серии плей-офф КХЛ
    Год назад. Главные спортивные события за 2 марта 2021 года
    Кто из известных спортсменов родился 2 марта
    НХЛ. Сезон 2021/2022. Расписание и результаты матчей 2 марта
    СКА - «Динамо» Минск. 1-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Салават Юлаев» - «Сибирь». 1-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Динамо» Москва - «Северсталь». 1-й матч серии плей-офф КХЛ
    Программа передач ТНТ на сегодня 2 марта
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru