Список знаменитых спортсменов, тренеров и журналистов, которые родились 2 марта.
Заурбек Байсангуров - боксер, бывший чемпион по версиям IBO и WBO в первом среднем весе.
Скайдрите Будовска - Советская баскетболистка. Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 12-кратная чемпионка СССР.
Томаш Каберле - хоккеист, чемпион мира 2005 года.
Хенрик Лундквист - хоккеист, олимпийский чемпион 2006 года.
Олег Маскаев - боксер, бывший чемпион мира по версии WBC.
Мэттью Митчем - австралийский прыгун в воду, олимпийский чемпион 2008 года.
Геннадий Орлов - спортивный журналист, в прошлом - футболист.
Гарри Реднапп - английский футболист и тренер, дядя Фрэнка Лэмпарда.
Раймо Сумманен - бывший тренер ХК «Авангард».
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Марсель Хиршер — австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион 2018 года.