Список знаменитых спортсменов, тренеров и журналистов, которые родились 2 марта.



Заурбек Байсангуров - боксер, бывший чемпион по версиям IBO и WBO в первом среднем весе.



Скайдрите Будовска - Советская баскетболистка. Трехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, 12-кратная чемпионка СССР.



Томаш Каберле - хоккеист, чемпион мира 2005 года.



Хенрик Лундквист - хоккеист, олимпийский чемпион 2006 года.



Олег Маскаев - боксер, бывший чемпион мира по версии WBC.



Мэттью Митчем - австралийский прыгун в воду, олимпийский чемпион 2008 года.



Геннадий Орлов - спортивный журналист, в прошлом - футболист.



Гарри Реднапп - английский футболист и тренер, дядя Фрэнка Лэмпарда.



Раймо Сумманен - бывший тренер ХК «Авангард».

.

Марсель Хиршер — австрийский горнолыжник, двукратный олимпийский чемпион 2018 года.