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Год назад. Главные спортивные события за 2 марта 2021 года


Что происходило в мире спорта год назад. Главные спортивные события за 2 марта 2021 года.

- Бывший тренер футбольного «Динамо» Андрей Кобелев заявил о нежелании давать интервью женщинам.

- Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева обвинила футболиста в измене и показала фото его любовницы.

- Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России по футболу Олег Романцев попал в реанимацию.

- Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев (Новый Хабиб) объявил о завершении карьеры.

- У вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева и его супруги Екатерины Герун родился третий ребенок.

- Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла 12-ю золотую награду и обошла Ларису Лазутину по количеству золотых наград на ЧМ.









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