Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 3 марта.
00:00 Неопалимая Купина
01:00 Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться
03:00 Новости
03:05 Время покажет
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Время покажет" с Артемом Шейниным
18:00 Вечерние новости
18:40 "Время покажет» с Артемом Шейниным
19:45 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 «Янычар»
22:25 Большая игра
В программе передач Первого канала возможны изменения.