Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 3 марта.



00:00 Неопалимая Купина

01:00 Алексей Балабанов. Найти своих и успокоиться

03:00 Новости

03:05 Время покажет

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:25 Телеканал «Доброе утро»

09:50 Жить здорово!

10:55 Модный приговор

12:00 Новости

12:15 Время покажет

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 Давай поженимся!

16:00 Мужское/Женское

17:00 «Время покажет" с Артемом Шейниным

18:00 Вечерние новости

18:40 "Время покажет» с Артемом Шейниным

19:45 Пусть говорят

21:00 Время

21:30 «Янычар»

22:25 Большая игра



В программе передач Первого канала возможны изменения.