Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание переда на телеканале 3 марта.



00:00 Годунов. 5-я серия

01:00 Годунов. 6-я серия

02:00 Пыльная работа. 29-я серия

02:50 Пыльная работа. 30-я серия

03:40 Семейный детектив. Добролет

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Зацепка. Красота требует жертв

16:00 Зацепка. Два сердца

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.