Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 3 марта.



00:15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из США

01:15 Все на Матч!

01:45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях

02:55 Новости

03:00 Наши иностранцы

03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир

05:30 Голевая неделя

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Специальный репортаж

09:25 Смешанные единоборства. UFC

10:15 Профессиональный бокс. Трансляция из Австралии. Т. Цзю - Д. Хоган

11:05 Все на Матч!

11:35 «На лыжи» с Еленой Вяльбе

11:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямой эфир из Норвегии

13:10 Все на Матч!

13:30 Профессиональный бокс

14:15 Новости

14:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Финалы. Прямой эфир из Норвегии

16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из Финляндии

17:55 Все на Матч!

18:10 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Локомотив» - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир

20:10 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Зенит» - КАМАЗ (Набережные Челны). Прямой эфир

22:15 Новости

22:20 Все на Матч!

23:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Эвертон» - «Борэм Вуд». Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.