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Программа передач Матч ТВ на сегодня 3 марта


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 3 марта.

00:15 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из США
01:15 Все на Матч!
01:45 Лёгкая атлетика. Мировой тур в закрытых помещениях
02:55 Новости
03:00 Наши иностранцы
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Палмейрас» (Бразилия) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Прямой эфир
05:30 Голевая неделя
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Специальный репортаж
09:25 Смешанные единоборства. UFC
10:15 Профессиональный бокс. Трансляция из Австралии. Т. Цзю - Д. Хоган
11:05 Все на Матч!
11:35 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
11:55 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Прямой эфир из Норвегии
13:10 Все на Матч!
13:30 Профессиональный бокс
14:15 Новости
14:20 Лыжные гонки. Кубок мира. Спринт. Финалы. Прямой эфир из Норвегии
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямой эфир из Финляндии
17:55 Все на Матч!
18:10 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Локомотив» - «Енисей» (Красноярск). Прямой эфир
20:10 Кубок России по футболу. 1/8 финала. «Зенит» - КАМАЗ (Набережные Челны). Прямой эфир
22:15 Новости
22:20 Все на Матч!
23:10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Эвертон» - «Борэм Вуд». Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.









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