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Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона


Херсон на карте Украины

Карта Херсона

Херсон расположен на юге Украины на правом берегу Днепра, административный центр Херсонской области.

Краткая справка

Основан: 18 июня 1778 г.

Основатель: фаворит императрицы Екатерины II, известный государственный и военный деятель Г. А. Потёмкин.

Население: 289 тыс. человек.

Расстояние до Киева по ж/д - 648 км.

Главные спортивные объекты Херсона

Стадион «Кристалл» - стадион в центре Херсона по улице Лютеранской. Используется для проведения футбольных матчей. Домашняя арена футбольного клуба «Кристалл». выступающего во второй лиге Украины.









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