







Херсон расположен на юге Украины на правом берегу Днепра, административный центр Херсонской области.



Краткая справка



Основан: 18 июня 1778 г.



Основатель: фаворит императрицы Екатерины II, известный государственный и военный деятель Г. А. Потёмкин.



Население: 289 тыс. человек.



Расстояние до Киева по ж/д - 648 км.



Главные спортивные объекты Херсона



Стадион «Кристалл» - стадион в центре Херсона по улице Лютеранской. Используется для проведения футбольных матчей. Домашняя арена футбольного клуба «Кристалл». выступающего во второй лиге Украины.