Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 3 марта.
03:30 Человек ниоткуда. 5-я и 6-я серии
04:50 Возвращение Мухтара-2. «Пожарная тревога». «Букет»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Пятый из четырнадцати чужой?
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел. «Зверь», 2-я серия. «Взрыв», 1-я и 2-я серии
23:20 Сегодня в Москве
23:40 ЧП. Расследование
В программе передач НТВ возможны изменения.