Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 3 марта.



03:30 Человек ниоткуда. 5-я и 6-я серии

04:50 Возвращение Мухтара-2. «Пожарная тревога». «Букет»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Импортный вирус», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Пятый из четырнадцати чужой?

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел. «Зверь», 2-я серия. «Взрыв», 1-я и 2-я серии

23:20 Сегодня в Москве

23:40 ЧП. Расследование



В программе передач НТВ возможны изменения.