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Где находится Мариуполь на карте Украины, карта Мариуполя. Волноваха


Мариуполь на карте Украины

Окресности Мариуполя. Волноваха

Окресности Мариуполя, Волноваха

Карта Мариуполя

Карта Мариуполя

Мариуполь - город в Донецкой области Украины, крупнейший город на берегу Азовского моря.

Краткая справка

Основан: 1778 год (в этом же году образован Херсон).

Население: 431 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 727 км.

Главные спортивные объекты Мариуполя

Спортивный крытый комплекс «Ильичёвец» на 5 500 зрителей, крупнейший крытый стадион на Украине

Стадион имени Владимира Бойко (бывший «Ильичёвец») на 12 680 мест. Домашняя арена футбольного клуба «Мариуполь», выступающего в украинской Премьер-лиге.

Плавательный бассейн «Нептун». Домашняя арена клуба по водному поло «Мариуполь» (бывший «Ильичёвец») - многократного чемпиона Украины.









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