Телепрограмма Пятого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 3 марта.



00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Нервный срыв

01:20 След. Должок

02:10 След. Врожденный порок

02:45 След. Сонный сад

03:20 Известия

03:30 Детективы. Жгучая ревность

04:05 Детективы. Сто слов в минуту

04:30 Детективы. Я докажу тебе любовь

05:00 Известия

05:35 Тихая охота. 17-я серия - «Полонез Огинского»

06:20 Тихая охота. 18-я серия - «Полонез Огинского»

07:15 Тихая охота. 19-я серия - «Служебная проверка»

08:15 Тихая охота. 20-я серия - «Служебная проверка»

08:35 День ангела

09:00 Известия

09:25 Тихая охота. 20-я серия - «Служебная проверка»

10:05 Тихая охота. 21-я серия - «Дочки-матери»

11:00 Тихая охота. 22-я серия - «Дочки-матери»

12:00 Тихая охота. 23-я серия - «Последняя гастроль»

13:00 Известия

13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я серия

14:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 6-я серия

15:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 7-я серия

16:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 8-я серия

17:30 Известия

17:45 Условный мент-2. Сны и грезы

18:40 Условный мент-2. Последний путь

19:35 След. Не верь никому 1

20:35 След. Не верь никому 2

21:30 След. Чип-чип-чип

22:20 След. Всеобщий любимец

23:10 Великолепная пятёрка-4. Экскурсия



В программе передач Пятого канала возможны изменения.