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Программа передач Пятого канала на сегодня 3 марта


Телепрограмма Пятого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 3 марта.

00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Нервный срыв
01:20 След. Должок
02:10 След. Врожденный порок
02:45 След. Сонный сад
03:20 Известия
03:30 Детективы. Жгучая ревность
04:05 Детективы. Сто слов в минуту
04:30 Детективы. Я докажу тебе любовь
05:00 Известия
05:35 Тихая охота. 17-я серия - «Полонез Огинского»
06:20 Тихая охота. 18-я серия - «Полонез Огинского»
07:15 Тихая охота. 19-я серия - «Служебная проверка»
08:15 Тихая охота. 20-я серия - «Служебная проверка»
08:35 День ангела
09:00 Известия
09:25 Тихая охота. 20-я серия - «Служебная проверка»
10:05 Тихая охота. 21-я серия - «Дочки-матери»
11:00 Тихая охота. 22-я серия - «Дочки-матери»
12:00 Тихая охота. 23-я серия - «Последняя гастроль»
13:00 Известия
13:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 5-я серия
14:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 6-я серия
15:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 7-я серия
16:25 Пропавший без вести. Второе дыхание. 8-я серия
17:30 Известия
17:45 Условный мент-2. Сны и грезы
18:40 Условный мент-2. Последний путь
19:35 След. Не верь никому 1
20:35 След. Не верь никому 2
21:30 След. Чип-чип-чип
22:20 След. Всеобщий любимец
23:10 Великолепная пятёрка-4. Экскурсия

В программе передач Пятого канала возможны изменения.









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