Решение НХЛ - обыкновенный фашизм





28 февраля Национальная хоккейная лига опубликовала заявление о вторжении России на Украину. Они пишут через «в», впрочем это их личное дело. Они и Ковальчука произносят «Ковальчак» с ударением на последний слог.



«Ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке».



Пиндосы, а причем тут русский язык? Мы понимаем санкции против президента, правительства, некоторых представителей бизнеса, военных. Но вашим решением вы не остановите военную операцию, а лишь лишите работы некоторых журналистов, работающих по этой тематике.



Понятно же, что в их решении ключевая фраза «русский язык».



Известный факт, что после Великой Отечественной войны США приютили многих фашистов на своей территории и обеспечили им безопастность.



Нам интересно другое. Мы не слышим голоса Фетисова, Федорова и других игроков, выступавших в свое время в НХЛ, по поводу этого решения. Где осуждение данного решения, где выкинутые перстни за победу в Кубке Стэнли? Или несколько тысяч долларов важнее? Или у многих проблема в том, что есть двойное гражданство, семьи и деньги ТАМ?



Когда мы начнем уважать себя?



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