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Решение НХЛ - обыкновенный фашизм


Гарри Бэттмен

28 февраля Национальная хоккейная лига опубликовала заявление о вторжении России на Украину. Они пишут через «в», впрочем это их личное дело. Они и Ковальчука произносят «Ковальчак» с ударением на последний слог.

«Ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке».

Пиндосы, а причем тут русский язык? Мы понимаем санкции против президента, правительства, некоторых представителей бизнеса, военных. Но вашим решением вы не остановите военную операцию, а лишь лишите работы некоторых журналистов, работающих по этой тематике.

Понятно же, что в их решении ключевая фраза «русский язык».

Известный факт, что после Великой Отечественной войны США приютили многих фашистов на своей территории и обеспечили им безопастность.

Нам интересно другое. Мы не слышим голоса Фетисова, Федорова и других игроков, выступавших в свое время в НХЛ, по поводу этого решения. Где осуждение данного решения, где выкинутые перстни за победу в Кубке Стэнли? Или несколько тысяч долларов важнее? Или у многих проблема в том, что есть двойное гражданство, семьи и деньги ТАМ?

Когда мы начнем уважать себя?

Для журналистов и читателей. Если вы согласны с этими высказываниями, опубликуйте этот текст на своих сайтах или в социальных сетях. Можно и без указания источника.









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