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Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова, телебашня


Харьков на карте Украины

Карта Харькова, Харьковская телебашня

Карта Харькова. телебашня

Карта центра Харькова

Карта центра Харькова

Харьков - второй по численности населения город Украины.

Краткая справка

Основан: в 1654 году указом русского царя Алексея Михайловича.

Население: 1 443 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 409 км.

Главные спортивные объекты Харькова

Городской спортивный комплекс «Металлист» на 40 000 зрителей. Домашняя арена футбольных клубов «Металлист 1925» (Премьер-лига) и «Металлист» (Первая лига).

Стадион «Динамо» на 8 000 зрителей.

Стадион «Солнечный» на 4 924 зрителя. Во время Евро-2012 использовался в качестве тренировочной базы.

«Харьковский Дворец спорта» на 3 500 зрителей.

Дворец спорта «Локомотив» на 2 190 мест. Домашняя арена баскетбольного клуба «Харьковские Соколы».

Харьковский беговой ипподром. Основан в 1948 году. Старейший ипподром на территории Украины.









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