



Карта Харькова







Карта центра Харькова







Харьков - второй по численности населения город Украины.



Краткая справка



Основан: в 1654 году указом русского царя Алексея Михайловича.



Население: 1 443 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 409 км.



Главные спортивные объекты Харькова



Городской спортивный комплекс «Металлист» на 40 000 зрителей. Домашняя арена футбольных клубов «Металлист 1925» (Премьер-лига) и «Металлист» (Первая лига).



Стадион «Динамо» на 8 000 зрителей.



Стадион «Солнечный» на 4 924 зрителя. Во время Евро-2012 использовался в качестве тренировочной базы.



«Харьковский Дворец спорта» на 3 500 зрителей.



Дворец спорта «Локомотив» на 2 190 мест. Домашняя арена баскетбольного клуба «Харьковские Соколы».



Харьковский беговой ипподром. Основан в 1948 году. Старейший ипподром на территории Украины.