



Карта Киева







Карта центра Киева







Киев - столица и самый крупный город Украины. Расположен на реке Днепр.



Краткая справка



Основан: 6-10 века.



Население: 2 954 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 857 км.



Главные спортивные объекты Киева



Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» на 70 050 зрителей. Домашняя арена футбольного клуба «Динамо». В последнее время на стадионе также выступала команда «Шахтер» (Донецк).



Стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского на 16 873 зрителя.



«Оболонь-Арена» на 5 100 зрителей. Домашний стадион для футбольного клуба «Оболонь», выступающего в Первой лиге Украины.



Дворец спорта на 6 800 зрителей. Домашняя арена для баскетбольного клуба «Будивельник» и хоккейного клуба «Будивельник».