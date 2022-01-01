Расписание трансляций Кубка мира по биатлону 2022 в Контиолахти

С 3 по 6 марта в финском Контиолахти состоится 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022. Сборные России и Белоруссии не выступит на оставшихся этапах Кубка мира.
Расписание гонок. Кубок мира по биатлону. Контиолахти, Финляндия
3 марта
16:30 Эстафета, женщины
4 марта
16:30 Эстафета, мужчины
5 марта
14:45 Спринт, женщины
17:30 Спринт, мужчины
6 марта
14:45 Гонка преследования, женщины
16:40 Гонка преследования, мужчины
Где смотреть трансляции по биатлону из Контиолахти
Гонки этапа Кубка мира в Контиолахти в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
Лидеры общего зачета Кубка мира по биатлону 2021/2022
Мужчины: Кентен Фийон Майе (Франция) - 636 очков, Эмильен Жаклен (Франция) - 501 очко, Тарьей Бё - 486 очко.
Женщины: Марте Рёйселанд (Норвегия) - 651 очко, Динара Алимбекова (Белоруссия) - 589 очков, Эльвира Эберг (Швеция) - 563 очка.