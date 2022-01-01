Расписание трансляций Кубка мира по биатлону 2022 в Контиолахти

С 3 по 6 марта в финском Контиолахти состоится 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022. Сборные России и Белоруссии не выступит на оставшихся этапах Кубка мира.



Расписание гонок. Кубок мира по биатлону. Контиолахти, Финляндия



3 марта



16:30 Эстафета, женщины



4 марта



16:30 Эстафета, мужчины



5 марта



14:45 Спринт, женщины

17:30 Спринт, мужчины



6 марта



14:45 Гонка преследования, женщины

16:40 Гонка преследования, мужчины



Где смотреть трансляции по биатлону из Контиолахти



Гонки этапа Кубка мира в Контиолахти в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».



Лидеры общего зачета Кубка мира по биатлону 2021/2022



Мужчины: Кентен Фийон Майе (Франция) - 636 очков, Эмильен Жаклен (Франция) - 501 очко, Тарьей Бё - 486 очко.



Женщины: Марте Рёйселанд (Норвегия) - 651 очко, Динара Алимбекова (Белоруссия) - 589 очков, Эльвира Эберг (Швеция) - 563 очка.