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Расписание трансляций Кубка мира по биатлону 2022 в Контиолахти


С 3 по 6 марта в финском Контиолахти состоится 8-й этап Кубка мира по биатлону сезона 2021/2022. Сборные России и Белоруссии не выступит на оставшихся этапах Кубка мира.

Расписание гонок. Кубок мира по биатлону. Контиолахти, Финляндия

3 марта

16:30 Эстафета, женщины

4 марта

16:30 Эстафета, мужчины

5 марта

14:45 Спринт, женщины
17:30 Спринт, мужчины

6 марта

14:45 Гонка преследования, женщины
16:40 Гонка преследования, мужчины

Где смотреть трансляции по биатлону из Контиолахти

Гонки этапа Кубка мира в Контиолахти в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Лидеры общего зачета Кубка мира по биатлону 2021/2022

Мужчины: Кентен Фийон Майе (Франция) - 636 очков, Эмильен Жаклен (Франция) - 501 очко, Тарьей Бё - 486 очко.

Женщины: Марте Рёйселанд (Норвегия) - 651 очко, Динара Алимбекова (Белоруссия) - 589 очков, Эльвира Эберг (Швеция) - 563 очка.









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