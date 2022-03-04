Программа передач Матч ТВ на 4 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 4 марта.



01:15 Все на Матч!

02:00 «Несерьёзно о футболе». Документальный фильм

02:55 Новости

03:00 Фристайл. Футбольные безумцы

03:55 Третий тайм

04:25 Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона

06:00 Новости.

06:05 Все на Матч!

09:00 Новости.

09:05 Специальный репортаж

09:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Тиаго Тавареса

10:15 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса

11:15 Все на Матч!

12:10 Новости.

12:15 «Брюс Ли». Фильм

14:20 Новости.

14:25 «Брюс Ли». Фильм

14:55 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов против Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA

15:50 Все на Матч!

16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из Финляндии (будет отменена)

18:05 Новости.

18:10 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир

21:50 Новости.

21:55 Все на Матч!

22:30 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вагабов против Даниила Шаталова. Тимур Никулин против Давида Хачатряна. Прямой эфир из Москвы.

00:00 «Точная ставка»



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.