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Программа передач Матч ТВ на 4 марта 2022 года


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 4 марта.

01:15 Все на Матч!
02:00 «Несерьёзно о футболе». Документальный фильм
02:55 Новости
03:00 Фристайл. Футбольные безумцы
03:55 Третий тайм
04:25 Изгой. Жизнь и смерть Сонни Листона
06:00 Новости.
06:05 Все на Матч!
09:00 Новости.
09:05 Специальный репортаж
09:25 Смешанные единоборства. UFC. Хабиб Нурмагомедов против Тиаго Тавареса
10:15 Профессиональный бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса
11:15 Все на Матч!
12:10 Новости.
12:15 «Брюс Ли». Фильм
14:20 Новости.
14:25 «Брюс Ли». Фильм
14:55 Профессиональный бокс. Фёдор Чудинов против Рино Либенберга. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
15:50 Все на Матч!
16:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямой эфир из Финляндии (будет отменена)
18:05 Новости.
18:10 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Ак Барс» - «Авангард». Прямой эфир
21:50 Новости.
21:55 Все на Матч!
22:30 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Вагаб Вагабов против Даниила Шаталова. Тимур Никулин против Давида Хачатряна. Прямой эфир из Москвы.
00:00 «Точная ставка»

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.









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