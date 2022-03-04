Программа передач Россия 1 на 4 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 4 марта.



04.03.2022



00:00 Годунов. 7-я серия

01:00 Годунов. 8-я серия

02:00 Пыльная работа. 31-я серия

02:50 Пыльная работа. 32-я серия

03:40 Семейный детектив. Шедевр

05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Зацепка. Сезон охоты

16:00 Зацепка. Неудача с дачей

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.