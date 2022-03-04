Программа передач НТВ на 4 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 4 марта 2022 года.



04.03.2022



0:15 Поздняков

00:30 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет философия спасёт человечество

01:30 Пёс-2. «Жалкий король». «Убийство онлайн»

03:30 Человек ниоткуда. 7-я и 8-я серии

04:50 Возвращение Мухтара-2. «Школьная любовь». «Квартальная премия». «Жажда мести»

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Выпуск от 4 марта

09:25 Морские дьяволы 4. Корсары

10:00 Сегодня

10:25 Морские дьяволы 4. Корсары

11:00 Морские дьяволы. Смерч

13:00 Сегодня

13:20 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:15 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Первый отдел. «Поединок», 1-я и 2-я серии. «Вирус», 1-я серия

23:20 Сегодня в Москве

23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном



В программе передач НТВ возможны изменения.