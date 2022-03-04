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Программа передач НТВ на 4 марта 2022 года


Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 4 марта 2022 года.

04.03.2022

0:15 Поздняков
00:30 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет философия спасёт человечество
01:30 Пёс-2. «Жалкий король». «Убийство онлайн»
03:30 Человек ниоткуда. 7-я и 8-я серии
04:50 Возвращение Мухтара-2. «Школьная любовь». «Квартальная премия». «Жажда мести»
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Выпуск от 4 марта
09:25 Морские дьяволы 4. Корсары
10:00 Сегодня
10:25 Морские дьяволы 4. Корсары
11:00 Морские дьяволы. Смерч
13:00 Сегодня
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:15 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Первый отдел. «Поединок», 1-я и 2-я серии. «Вирус», 1-я серия
23:20 Сегодня в Москве
23:40 «Своя правда» с Романом Бабаяном

В программе передач НТВ возможны изменения.









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