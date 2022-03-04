Расписание матчей плей-офф КХЛ на 4 марта. Кубок Гагарина 04.03.2022

4 марта 2022 года в плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча.



Расписание матчей плей-офф КХЛ на 4 марта



17:00 Салават Юлаев - Сибирь (KHL, KHL Prime)



19:30 СКА - Динамо Минск (KHL)



19:30 Ак Барс - Авангард (Матч ТВ)



19:30 Динамо М - Северсталь (KHL Prime)



В первом матче серии питерский СКА в Санкт-Петербурге разгромил минское «Динамо» со счетом 8:3. Московское «Динамо» дома неожиданно уступило «Северстали» - 3:6. «Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. «Ак Барс» в первом матче проиграл в овертайме «Авангарду».