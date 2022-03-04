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Расписание матчей плей-офф КХЛ на 4 марта. Кубок Гагарина 04.03.2022


4 марта 2022 года в плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоятся четыре матча.

Расписание матчей плей-офф КХЛ на 4 марта

17:00 Салават Юлаев - Сибирь (KHL, KHL Prime)

19:30 СКА - Динамо Минск (KHL)

19:30 Ак Барс - Авангард (Матч ТВ)

19:30 Динамо М - Северсталь (KHL Prime)

В первом матче серии питерский СКА в Санкт-Петербурге разгромил минское «Динамо» со счетом 8:3. Московское «Динамо» дома неожиданно уступило «Северстали» - 3:6. «Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Сибирь» со счетом 2:1. «Ак Барс» в первом матче проиграл в овертайме «Авангарду».









  • Кубок Гагарина 2022 (Плей-офф КХЛ). Расписание и результаты матчей
  • «Салават Юлаев» - «Сибирь». 2-й матч серии плей-офф КХЛ
  • СКА - «Динамо» Минск. 2-й матч серии плей-офф КХЛ
  • Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ
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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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    Программа передач Матч ТВ на сегодня 4 марта 2022 года
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    Программа передач Первого канала на 4 марта 2022 года
    «Динамо» Москва - «Северсталь». 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    СКА - «Динамо» Минск. 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Ак Барс» - «Авангард». 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Салават Юлаев» - «Сибирь». 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Металлург» - «Барыс». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Трактор» - «Нефтехимик». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    ЦСКА - «Локомотив». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
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