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Расписание трансляций плей-офф КХЛ 18 марта. Кубок Гагарина сегодня


18 марта 2022 года в плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоятся два матча.

Расписание трансляций матчей плей-офф КХЛ на 18 марта

17:00 Металлург - Авангард (Матч ТВ в 17:55, KHL, KHL Prime)

19:30 СКА - Спартак (Матч ТВ, KHL и KHL Prime)

В первом раунде плей-офф «Металлург» обыграл «Барыс» со счетом 4-1 в серии, «Авангард» оказался сильнее «Ак Барса» (4-2), а СКА всухую переиграл минское «Динамо» (4-0). «Спартак» не играл в первом раунде плей-офф из-за отказа «Йокерита» от выступления в КХЛ.









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    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 18 марта 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

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