18 марта 2022 года в плей-офф Континентальной хоккейной лиги состоятся два матча.



Расписание трансляций матчей плей-офф КХЛ на 18 марта



17:00 Металлург - Авангард (Матч ТВ в 17:55, KHL, KHL Prime)



19:30 СКА - Спартак (Матч ТВ, KHL и KHL Prime)



В первом раунде плей-офф «Металлург» обыграл «Барыс» со счетом 4-1 в серии, «Авангард» оказался сильнее «Ак Барса» (4-2), а СКА всухую переиграл минское «Динамо» (4-0). «Спартак» не играл в первом раунде плей-офф из-за отказа «Йокерита» от выступления в КХЛ.