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Расписание трансляций матчей РПЛ 5-7 марта 2022 года


С 5 по 7 марта в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут 8 матчей. Центральным матчем 20 тура станет встреча московских «Динамо» и «Спартака».

Расписание трансляций матчей 20 тура чемпионата России по футболу

5 марта 2022, суббота

19:00 ЦСКА - Нижний Новгород (Матч ТВ)

6 марта 2022, воскресенье

14:00 Локомотив - Химки (Матч ТВ)
14:00 Крылья Советов - Арсенал
19:00 Динамо - Спартак (Матч ТВ)

7 марта 2022, понедельник

14:00 Краснодар - Урал (Матч ТВ)
16:30 Ростов - Сочи (Матч ТВ)
16:30 Зенит - Уфа
19:00 Ахмат - Рубин (Матч ТВ)

Лидирует в чемпионате питерский «Зенит», переигравший в последнем туре «Рубин» со счетом 3:2. «Динамо» одержало крупную победу над «Химками» (3:0) и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» выиграл у «Арсенала» 2:0 и сохранил за собой третье место. На четвертой строчке расположился ЦСКА, со счетом 2:0 одержавший победу над «Спартаком».









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    Программа передач Матч ТВ на сегодня 4 марта 2022 года
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    «Металлург» - «Барыс». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Трактор» - «Нефтехимик». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
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