Время начала «Динамо» - «Спартак». Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата России

С 5 по 7 марта в чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит российская Премьер-лига (РПЛ), пройдут 8 матчей. Центральным матчем 20 тура станет встреча московских «Динамо» и «Спартака».



Расписание трансляций матчей 20 тура чемпионата России по футболу



5 марта 2022, суббота



19:00 ЦСКА - Нижний Новгород (Матч ТВ)



6 марта 2022, воскресенье



14:00 Локомотив - Химки (Матч ТВ)

14:00 Крылья Советов - Арсенал

19:00 Динамо - Спартак (Матч ТВ)



7 марта 2022, понедельник



14:00 Краснодар - Урал (Матч ТВ)

16:30 Ростов - Сочи (Матч ТВ)

16:30 Зенит - Уфа

19:00 Ахмат - Рубин (Матч ТВ)



Время начала матчей РПЛ - московское.



Лидирует в чемпионате питерский «Зенит», переигравший в последнем туре «Рубин» со счетом 3:2. «Динамо» одержало крупную победу над «Химками» (3:0) и занимает второе место в турнирной таблице. «Сочи» выиграл у «Арсенала» 2:0 и сохранил за собой третье место. На четвертой строчке расположился ЦСКА, со счетом 2:0 одержавший победу над «Спартаком».