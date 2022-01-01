Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Где находится Запорожье на карте Украины, карта Запорожья


Запорожье на карте Украины

Карта Запорожья

Карта Звпорожья

Карта расположения Запорожской АЭС

Запорожская АЭС

Запорожье - город на реке Днепр, один из крупнейших городов юга Украины. В запорожской области расположена самая крупная в Европе АЭС.

Краткая справка

Основан: 952 год.

Население: 722 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 524 км.

Главные спортивные объекты Запорожья

Футбольный стадион «Славутич Арена» на 11 883 зрителей. Домашняя арена для клуба МФК «Металлург», выступающего во второй лиге Украины. Временно на стадионе проводит матчи «Заря» Луганск.

Дворец спорта «Юность» на 3 200 зрителей. Домашняя арена для баскетбольного клуба «Запорожье», выступающего в Суперлиге и гандбольной команды «Мотор».

Спортивный комплекс «Мотор Сич». Плавательный бассейн, гандбольный зал, стадион на 10 000 зрителей.









  • Где находится Киев на карте Украины, карта Киева
  • Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
  • Где находится Мариуполь на карте Украины, карта Мариуполя
  • Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
  • 7 самых вместительных стадионов испанской Примеры
    •








    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты всех матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 763. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории НХЛ осталось 3 шайбы.









    Программа передач Матч ТВ на сегодня 4 марта 2022 года
    Где находится Запорожье на карте Украины, карта Запорожья
    Программа передач Первого канала на 4 марта 2022 года
    «Динамо» Москва - «Северсталь». 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    СКА - «Динамо» Минск. 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Ак Барс» - «Авангард». 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Салават Юлаев» - «Сибирь». 2-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Металлург» - «Барыс». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    «Трактор» - «Нефтехимик». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    ЦСКА - «Локомотив». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru