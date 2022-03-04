Время начала «Марсель» - «Монако». Где смотреть в прямом эфире матч 27 тура чемпионата Франции

6 марта в Марселе состоится матч 27-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2021/2022. Занимающий третье место в турнирной таблице «Марсель» будет принимать на своем поле «Монако».
Во сколько начнется матч «Марсель» - «Монако» 6 марта
22:45 Марсель - Монако
По какому каналу покажут матч «Марсель» - «Монако» в прямом эфире
Прямую трансляцию должен был вести один из каналов холдинга ВГТРК. Но 4 марта профессиональная футбольная лига Франции отменила показ матчей на территории Российской Федерации.
Расписание матчей 27-го тура чемпионата Франции по футболу
4 марта 2022, пятница
23:00 Лорьян – Лион
5 марта 2022, суббота
19:00 Ланс – Брест
23:00 Ницца – ПСЖ
6 марта 2022, воскресенье
15:00 Сент-Этьен – Метц
17:00 Нант – Монпелье
17:00 Реймс – Страсбург
17:00 Бордо – Труа
17:00 Ренн – Анже
19:05 Лилль – Клермон
22:45 Марсель – Монако
Время начала матчей - московское.