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Время начала «Марсель» - «Монако». Где смотреть в прямом эфире матч 27 тура чемпионата Франции


6 марта в Марселе состоится матч 27-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2021/2022. Занимающий третье место в турнирной таблице «Марсель» будет принимать на своем поле «Монако».

Во сколько начнется матч «Марсель» - «Монако» 6 марта

22:45 Марсель - Монако

По какому каналу покажут матч «Марсель» - «Монако» в прямом эфире

Прямую трансляцию должен был вести один из каналов холдинга ВГТРК. Но 4 марта профессиональная футбольная лига Франции отменила показ матчей на территории Российской Федерации.

Расписание матчей 27-го тура чемпионата Франции по футболу

4 марта 2022, пятница

23:00 Лорьян – Лион

5 марта 2022, суббота

19:00 Ланс – Брест
23:00 Ницца – ПСЖ

6 марта 2022, воскресенье

15:00 Сент-Этьен – Метц
17:00 Нант – Монпелье
17:00 Реймс – Страсбург
17:00 Бордо – Труа
17:00 Ренн – Анже
19:05 Лилль – Клермон
22:45 Марсель – Монако

Время начала матчей - московское.









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