Время начала «Ницца» - «ПСЖ». Где смотреть в прямом эфире матч 27 тура чемпионата Франции

5 марта в Ницце состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2021/2022. Занимающая третье место в турнирной таблице «Ницца» будет принимать на своем поле лидера чемпионата «ПСЖ».



Во сколько начнется матч «Ницца» - «ПСЖ» 5 марта



23:00 Ницца – ПСЖ



По какому каналу покажут матч «Ницца» - «ПСЖ» в прямом эфире



Прямую трансляцию будет вести федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».



Расписание матчей 27-го тура чемпионата Франции по футболу



4 марта 2022, пятница



23:00 Лорьян – Лион



5 марта 2022, суббота



19:00 Ланс – Брест

23:00 Ницца – ПСЖ



6 марта 2022, воскресенье



15:00 Сент-Этьен – Метц

17:00 Нант – Монпелье

17:00 Реймс – Страсбург

17:00 Бордо – Труа

17:00 Ренн – Анже

19:05 Лилль – Клермон

22:45 Марсель – Монако



Время начала матчей - московское.