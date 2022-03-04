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Время начала «Ницца» - «ПСЖ». Где смотреть в прямом эфире матч 27 тура чемпионата Франции


5 марта в Ницце состоится центральный матч 27-го тура чемпионата Франции по футболу сезона 2021/2022. Занимающая третье место в турнирной таблице «Ницца» будет принимать на своем поле лидера чемпионата «ПСЖ».

Во сколько начнется матч «Ницца» - «ПСЖ» 5 марта

23:00 Ницца – ПСЖ

По какому каналу покажут матч «Ницца» - «ПСЖ» в прямом эфире

Прямую трансляцию будет вести федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ».

Расписание матчей 27-го тура чемпионата Франции по футболу

4 марта 2022, пятница

23:00 Лорьян – Лион

5 марта 2022, суббота

19:00 Ланс – Брест
23:00 Ницца – ПСЖ

6 марта 2022, воскресенье

15:00 Сент-Этьен – Метц
17:00 Нант – Монпелье
17:00 Реймс – Страсбург
17:00 Бордо – Труа
17:00 Ренн – Анже
19:05 Лилль – Клермон
22:45 Марсель – Монако

Время начала матчей - московское.









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