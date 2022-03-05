Программа передач Первого канала на 5 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 5 марта.
05.03.2022
00:20 «Время покажет»
03:00 Новости
03:05 «Время покажет»
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Жить здорово!
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Время покажет
15:00 Новости
15:15 Давай поженимся!
16:00 Мужское/Женское
17:00 «Время покажет» с Артемом Шейниным
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 «Поле чудес». Праздничный выпуск
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. Сезон 9. «Слепые прослушивания»
23:05 «Двое. Рассказ жены Шостаковича». В день 80-летия со дня первого исполнения Седьмой симфонии
В программе передач Первого канала возможны изменения.