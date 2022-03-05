Программа передач Матч ТВ на 5 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 5 марта.
05.03.2022
00:20 Все на Матч!
01:00 РецепТура
01:30 Кубок Англии. 1/8 финала. Обзор
02:00 Несерьёзно о футболе
02:55 Новости
03:00 Фристайл. Футбольные безумцы
03:55 Всё о главном
04:25 С мячом в Британию
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:35 Новости
09:40 Смешарики
10:05 Смешанные единоборства. UFC
11:10 Есть тема!
12:10 Новости
12:15 Рок-н-ролл под Кремлём
16:05 Все на Матч!
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Барыс» - «Металлург». Прямой эфир
18:50 Новости
18:55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Нижний Новгород». Прямой эфир
21:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Аталанта». Прямой эфир
22:00 Новости
22:05 Все на Матч!
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ. Прямой эфир (трансляция отменена)
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.