Программа передач Матч ТВ на 5 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 5 марта.



05.03.2022



00:20 Все на Матч!

01:00 РецепТура

01:30 Кубок Англии. 1/8 финала. Обзор

02:00 Несерьёзно о футболе

02:55 Новости

03:00 Фристайл. Футбольные безумцы

03:55 Всё о главном

04:25 С мячом в Британию

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:35 Новости

09:40 Смешарики

10:05 Смешанные единоборства. UFC

11:10 Есть тема!

12:10 Новости

12:15 Рок-н-ролл под Кремлём

16:05 Все на Матч!

16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Барыс» - «Металлург». Прямой эфир

18:50 Новости

18:55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Нижний Новгород». Прямой эфир

21:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Аталанта». Прямой эфир

22:00 Новости

22:05 Все на Матч!

22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ. Прямой эфир (трансляция отменена)



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.