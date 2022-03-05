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Программа передач Матч ТВ на сегодня 5 марта 2022 года


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 5 марта.

05.03.2022

00:20 Все на Матч! 
01:00 РецепТура 
01:30 Кубок Англии. 1/8 финала. Обзор 
02:00 Несерьёзно о футболе 
02:55 Новости 
03:00 Фристайл. Футбольные безумцы 
03:55 Всё о главном 
04:25 С мячом в Британию 
06:00 Новости 
06:05 Все на Матч! 
09:35 Новости 
09:40 Смешарики 
10:05 Смешанные единоборства. UFC 
11:10 Есть тема! 
12:10 Новости 
12:15 Рок-н-ролл под Кремлём 
16:05 Все на Матч! 
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Барыс» - «Металлург». Прямой эфир
18:50 Новости 
18:55 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА - «Нижний Новгород». Прямой эфир
21:00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Аталанта». Прямой эфир
22:00 Новости 
22:05 Все на Матч! 
22:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ. Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.









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