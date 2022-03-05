Программа передач Россия 1 на 5 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 5 марта.



05.03.2022



00:00 Любовь с риском для жизни

03:20 Поцелуев мост

04:57 Перерыв в вещании

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Тульская область. Ряженка

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!!

12:35 Доктор Мясников

13:40 Ни к селу, ни к городу.... Фильм

18:00 Привет, Андрей! Песни для любимых женщин!

20:00 Вести в субботу

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым

00:00 Лед-2. Фильм



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.