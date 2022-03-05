Программа передач Россия 1 на 5 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 5 марта.
05.03.2022
00:00 Любовь с риском для жизни
03:20 Поцелуев мост
04:57 Перерыв в вещании
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Тульская область. Ряженка
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
12:35 Доктор Мясников
13:40 Ни к селу, ни к городу.... Фильм
18:00 Привет, Андрей! Песни для любимых женщин!
20:00 Вести в субботу
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьёвым
00:00 Лед-2. Фильм
В программе передач «Россия 1» возможны изменения.