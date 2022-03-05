Программа передач НТВ на 5 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 5 марта 2022 года.



05.03.2022



01:30 Захар Прилепин. Уроки русского

01:55 Квартирный вопрос

03:00 Человек ниоткуда. 9-я - 11-я серии

03:00 Человек ниоткуда. 9-я - 11-я серии

05:15 Возвращение Мухтара-2. «Школьная любовь». «Квартальная премия». «Жажда мести»

08:00 Сегодня

08:20 Готовим с Алексеем Зиминым

08:50 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога. Выпуск от 5 марта

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». Выпуск от 5 марта

12:00 Квартирный вопрос. Выпуск от 5 марта

13:00 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 "Центральное телевидение" с Вадимом Такменевым

20:20 Первый отдел. «Вирус», 2-я серия. «Смягчающие обстоятельства», 1-я и 2-я серии. «Личный мотив», 1-я и 2-я серии



В программе передач НТВ возможны изменения.