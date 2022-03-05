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Программа передач РЕН ТВ на 5 марта 2022 года


Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 5 марта 2022 года.

05.03.2022

00:30 Авария. Фильм
02:10 Самые шокирующие гипотезы
03:00 Тайны Чапман
04:35 Невероятно интересные истории
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 Новости
07:05 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Минтранс
09:55 Самая полезная программа
10:40 Знаете ли вы, что?
11:30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:25 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Украина: обыкновенный нацизм
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Кому выгодна война на Украине?
18:00 Ледяной драйв. Фильм
19:30 Новости
20:00 Ледяной драйв. Фильм
20:50 Заступник. Фильм
23:00 Новости
23:30 Заложница. Фильм

В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.









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