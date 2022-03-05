Программа передач РЕН ТВ на 5 марта 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 5 марта 2022 года.



05.03.2022



00:30 Авария. Фильм

02:10 Самые шокирующие гипотезы

03:00 Тайны Чапман

04:35 Невероятно интересные истории

05:00 Невероятно интересные истории

07:00 Новости

07:05 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Минтранс

09:55 Самая полезная программа

10:40 Знаете ли вы, что?

11:30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:25 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Украина: обыкновенный нацизм

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Кому выгодна война на Украине?

18:00 Ледяной драйв. Фильм

19:30 Новости

20:00 Ледяной драйв. Фильм

20:50 Заступник. Фильм

23:00 Новости

23:30 Заложница. Фильм



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.