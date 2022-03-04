Время начала «Бетис» - «Атлетико». Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Испании

С 4 по 7 марта пройдет очередной тур чемпионата Испании по футболу. Третья команда чемпионата «Бетис» сыграет с мадридским «Атлетико», который расположился на пятой строчке турнирной таблицы. Лидер сезона «Реал» примет у себя дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» отправится в гости к «Эльче».



Во сколько начнется матч «Бетис» - «Атлетико» 6 марта



23:00 Бетис - Атлетико



По какому каналу покажут матч «Бетис» - «Атлетико» в прямом эфире



Прямые трансляции чемпионата Испании по футболу можно посмотреть на Okko Спорт.



Расписание матчей чемпионата Испании по футболу



4 марта 2022, пятница



23:00 Алавес - Севилья



5 марта 2022, суббота



16:00 Осасуна - Вильярреал

18:15 Эспаньол - Хетафе

20:30 Валенсия - Гранада

23:00 Реал - Реал Сосьедад



6 марта 2022, воскресенье



16:00 Кадис - Райо Вальекано

18:15 Эльче - Барселона

20:30 Сельта - Мальорка

23:00 Бетис - Атлетико



7 марта 2022, понедельник



23:00 Атлетик - Леванте



Время начала матчей - московское.