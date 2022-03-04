Время начала «Реал» - «Реал Сосьедад». Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Испании

С 4 по 7 марта пройдет очередной тур чемпионата Испании по футболу. Третья команда чемпионата «Бетис» сыграет с мадридским «Атлетико», который расположился на пятой строчке турнирной таблицы. Лидер сезона «Реал» примет у себя дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» отправится в гости к «Эльче».
Во сколько начнется матч «Реал» - «Реал Сосьедад» 5 марта
23:00 Реал - Реал Сосьедад
По какому каналу покажут матч «Реал» - «Реал Сосьедад» в прямом эфире
Прямые трансляции чемпионата Испании по футболу можно посмотреть на Okko Спорт.
Расписание матчей чемпионата Испании по футболу
4 марта 2022, пятница
23:00 Алавес - Севилья
5 марта 2022, суббота
16:00 Осасуна - Вильярреал
18:15 Эспаньол - Хетафе
20:30 Валенсия - Гранада
23:00 Реал - Реал Сосьедад
6 марта 2022, воскресенье
16:00 Кадис - Райо Вальекано
18:15 Эльче - Барселона
20:30 Сельта - Мальорка
23:00 Бетис - Атлетико
7 марта 2022, понедельник
23:00 Атлетик - Леванте
Время начала матчей - московское.