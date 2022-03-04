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Время начала «Реал» - «Реал Сосьедад». Где смотреть в прямом эфире матч чемпионата Испании


С 4 по 7 марта пройдет очередной тур чемпионата Испании по футболу. Третья команда чемпионата «Бетис» сыграет с мадридским «Атлетико», который расположился на пятой строчке турнирной таблицы. Лидер сезона «Реал» примет у себя дома «Реал Сосьедад», а «Барселона» отправится в гости к «Эльче».

Во сколько начнется матч «Реал» - «Реал Сосьедад» 5 марта

23:00 Реал - Реал Сосьедад

По какому каналу покажут матч «Реал» - «Реал Сосьедад» в прямом эфире

Прямые трансляции чемпионата Испании по футболу можно посмотреть на Okko Спорт.

Расписание матчей чемпионата Испании по футболу

4 марта 2022, пятница

23:00 Алавес - Севилья

5 марта 2022, суббота

16:00 Осасуна - Вильярреал
18:15 Эспаньол - Хетафе
20:30 Валенсия - Гранада
23:00 Реал - Реал Сосьедад

6 марта 2022, воскресенье

16:00 Кадис - Райо Вальекано
18:15 Эльче - Барселона
20:30 Сельта - Мальорка
23:00 Бетис - Атлетико

7 марта 2022, понедельник

23:00 Атлетик - Леванте

Время начала матчей - московское.









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