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ЦСКА - «Нижний Новгород». 5 марта. Когда начало, где смотреть прямой эфир


5 марта в Москве состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА на своем поле будет принимать «Нижний Новгород».

Время начала матча ЦСКА - «Нижний Новгород» 5 марта

19:00 ЦСКА - «Нижний Новгород»

Время начала матча - московское.

Где смотреть матч в прямом эфире

Матч ЦСКА - «Нижний Новгород» можно будет увидеть в прямом эфире по телеканалу «Матч ТВ».

ЦСКА после 19 матчей набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ, отставая от армейцев на 11 очков.









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