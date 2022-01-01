Время начала ЦСКА - «Нижний Новгород». 5 марта. Где смотреть в прямом эфире

5 марта в Москве состоится матч 20-го тура чемпионата России по футболу. ЦСКА на своем поле будет принимать «Нижний Новгород».



Время начала матча ЦСКА - «Нижний Новгород» 5 марта



19:00 ЦСКА - «Нижний Новгород»



Время начала матча - московское.



Где смотреть матч в прямом эфире



Матч ЦСКА - «Нижний Новгород» можно будет увидеть в прямом эфире по телеканалу «Матч ТВ».



ЦСКА после 19 матчей набрал 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» занимает 10-ю строчку в таблице РПЛ, отставая от армейцев на 11 очков.