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Где находится Донецк на карте, карта Донецка


Донецк

Карта Донецка

Карта Донецка

Карта центра Донецка

Карта центра Донецка

Донецк - крупнейший город и столица Донецкой Народной Республики (ДНР).

Краткая справка

Основан: в 1869 году.

Население: 913 тыс. человек.

Расстояние до Москвы по трассе - 860 км.

Расстояние до Ростова-на-Дону по трассе - 209 км.

Главные спортивные объекты Донецка

Футбольный стадион «Донбасс Арена», построенный в 2009 году на 52 667 зрителей. Построен к Евро-2012. Домашняя арена футбольного клуба «Шахтёр» с 2009 по 2014 годы. С 2014 года соревнования на стадионе не проводятся.

Стадион «Олимпийский» на 25 678 зрителей. С 2004 года на стадионе выступал футбольный «Шахтёр».

Стадион «Шахтёр» на 31 718 зрителей. До 2004 года стадион был домашней ареной «Шахтёра».

Арена «Дружба» на 4 130 зрителей. До 2014 года домашняя арена хоккейного клуба «Донбасс», выступавшего в КХЛ.









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