



Карта Донецка







Карта центра Донецка







Донецк - крупнейший город и столица Донецкой Народной Республики (ДНР).



Краткая справка



Основан: в 1869 году.



Население: 913 тыс. человек.



Расстояние до Москвы по трассе - 860 км.



Расстояние до Ростова-на-Дону по трассе - 209 км.



Главные спортивные объекты Донецка



Футбольный стадион «Донбасс Арена», построенный в 2009 году на 52 667 зрителей. Построен к Евро-2012. Домашняя арена футбольного клуба «Шахтёр» с 2009 по 2014 годы. С 2014 года соревнования на стадионе не проводятся.



Стадион «Олимпийский» на 25 678 зрителей. С 2004 года на стадионе выступал футбольный «Шахтёр».



Стадион «Шахтёр» на 31 718 зрителей. До 2004 года стадион был домашней ареной «Шахтёра».



Арена «Дружба» на 4 130 зрителей. До 2014 года домашняя арена хоккейного клуба «Донбасс», выступавшего в КХЛ.