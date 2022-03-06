Программа передач НТВ на 6 марта 2022 года

Телепрограмма НТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 6 марта 2022 года.



06.03.2022



01:40 Дачный ответ

02:30 Человек ниоткуда. 12-я - 14-я серии

04:50 Возвращение Мухтара-2. Вторые руки

04:50 Возвращение Мухтара-2. Вторые руки

05:40 Наш космос

06:35 Центральное телевидение

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:10 Маска. Выпуск от 6 марта

23:50 Звезды сошлись



В программе передач НТВ возможны изменения.