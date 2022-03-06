Программа передач Первого канала на 6 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 6 марта.
06.03.2022
01:10 Наедине со всеми
01:55 Модный приговор
02:40 Давай поженимся!
03:20 Мужское/Женское
04:45 Россия от края до края
05:15 За двумя зайцами
06:00 Новости
06:10 За двумя зайцами
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой. Сезон 6. Девушки - моряки. Полный вперед!
08:10 Здоровье. Выпуск от 6 марта
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Звезда космического счастья». К юбилею Валентины Терешковой
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 «Родня». К юбилею Юрия Богатырева
14:05 Свой среди чужих, чужой среди своих. Фильм
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17:25 «Этот мир придуман не нами». Юбилейный концерт Александра Зацепина
19:25 «Лучше всех!" Новый сезон
21:00 Время
22:00 «Трое». Фильм
В программе передач Первого канала возможны изменения.