Программа передач Первого канала на 6 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 6 марта.



06.03.2022



01:10 Наедине со всеми

01:55 Модный приговор

02:40 Давай поженимся!

03:20 Мужское/Женское

04:45 Россия от края до края

05:15 За двумя зайцами

06:00 Новости

06:10 За двумя зайцами

06:55 Играй, гармонь любимая!

07:40 Часовой. Сезон 6. Девушки - моряки. Полный вперед!

08:10 Здоровье. Выпуск от 6 марта

09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 «Звезда космического счастья». К юбилею Валентины Терешковой

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 «Родня». К юбилею Юрия Богатырева

14:05 Свой среди чужих, чужой среди своих. Фильм

16:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым

17:25 «Этот мир придуман не нами». Юбилейный концерт Александра Зацепина

19:25 «Лучше всех!" Новый сезон

21:00 Время

22:00 «Трое». Фильм



В программе передач Первого канала возможны изменения.