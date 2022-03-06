Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Программа передач Первого канала на 6 марта 2022 года


Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 6 марта.

06.03.2022

01:10 Наедине со всеми
01:55 Модный приговор
02:40 Давай поженимся!
03:20 Мужское/Женское
04:45 Россия от края до края
05:15 За двумя зайцами
06:00 Новости
06:10 За двумя зайцами
06:55 Играй, гармонь любимая!
07:40 Часовой. Сезон 6. Девушки - моряки. Полный вперед!
08:10 Здоровье. Выпуск от 6 марта
09:20 «Непутёвые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 «Звезда космического счастья». К юбилею Валентины Терешковой
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 «Родня». К юбилею Юрия Богатырева
14:05 Свой среди чужих, чужой среди своих. Фильм
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17:25 «Этот мир придуман не нами». Юбилейный концерт Александра Зацепина
19:25 «Лучше всех!" Новый сезон
21:00 Время
22:00 «Трое». Фильм

В программе передач Первого канала возможны изменения.









  • Программа передач РЕН ТВ на 6 марта 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 6 марта 2022 года
  • Программа передач РЕН ТВ на 5 марта 2022 года
  • Программа передач Россия 1 на 5 марта 2022 года
  • Программа передач Первого канала на 5 марта 2022 года
    •




    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Спецоперация на Украине. Когда состоится матч «Спартак» - «Динамо» Киев

    Футбол, Спартак против киевского Динамо

    Вспомните времена, когда стадионы в Москве и Киеве собирали по 100 тысяч зрителей во время матчей «Спартака», киевского «Динамо» и других команд.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.









    Где находится Луганск на карте, карта Луганска
    «Нефтехимик» - «Трактор». 3-й матч серии плей-офф КХЛ
    Программа передач РЕН ТВ на 6 марта 2022 года
    Программа передач ТНТ на 6 марта 2022 года
    Программа передач Матч ТВ на 6 марта 2022 года
    Программа передач Россия 1 на 6 марта 2022 года
    Программа передач Первого канала на 6 марта 2022 года
    Программа передач НТВ на 6 марта 2022 года
    Где находится Донецк на карте, карта Донецка
    Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru