Программа передач Россия 1 на 6 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 6 марта.



06.03.2022



01:25 Секта. Фильм

05:20 Алла в поисках Аллы. Фильм

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:45 60 минут

16:00 Вести

16:45 60 минут

18:10 Война империй. Документальный фильм

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым



В программе передач «Россия 1» возможны изменения.