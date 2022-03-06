Программа передач Россия 1 на 6 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Россия 1» на сегодня. Расписание передач на телеканале 6 марта.
06.03.2022
01:25 Секта. Фильм
05:20 Алла в поисках Аллы. Фильм
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:45 60 минут
16:00 Вести
16:45 60 минут
18:10 Война империй. Документальный фильм
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
В программе передач «Россия 1» возможны изменения.