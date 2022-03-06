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Программа передач Матч ТВ на 6 марта 2022 года


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 6 марта.

06.03.2022

01:00 Все на Матч!
01:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч«. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
02:55 Новости
03:00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл
04:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА
06:00 Смешанные единоборства. UFC 
08:30 Новости 
08:35 Все на Матч! 
10:00 Смешарики 
10:25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе 
10:45 Лыжные гонки. Деминский марафон. 50 км. Прямой эфир
13:55 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Химки». Прямой эфир
16:00 Все на Матч! 
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир
18:30 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» - «Спартак». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым 
22:00 Новости 
22:10 Все на Матч! 
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.









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