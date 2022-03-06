Программа передач Матч ТВ на 6 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 6 марта.
06.03.2022
01:00 Все на Матч!
01:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч«. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург)
02:55 Новости
03:00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл
04:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА
06:00 Смешанные единоборства. UFC
08:30 Новости
08:35 Все на Матч!
10:00 Смешарики
10:25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе
10:45 Лыжные гонки. Деминский марафон. 50 км. Прямой эфир
13:55 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Химки». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир
18:30 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» - «Спартак». Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
22:00 Новости
22:10 Все на Матч!
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямой эфир
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.