Программа передач Матч ТВ на 6 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 6 марта.



06.03.2022



01:00 Все на Матч!

01:30 Волейбол. Чемпионат России «Суперлига Париматч«. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-Петербург)

02:55 Новости

03:00 Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок чемпионов». Фристайл

04:00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад». «Локомотив» - ЦСКА

06:00 Смешанные единоборства. UFC

08:30 Новости

08:35 Все на Матч!

10:00 Смешарики

10:25 «На лыжи» с Еленой Вяльбе

10:45 Лыжные гонки. Деминский марафон. 50 км. Прямой эфир

13:55 Футбол. Чемпионат России. «Локомотив» - «Химки». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток». «Авангард» - «Ак Барс». Прямой эфир

18:30 Футбол. Чемпионат России. «Динамо» - «Спартак». Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

22:00 Новости

22:10 Все на Матч!

22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Милан». Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.