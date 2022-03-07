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Программа передач Матч ТВ на 7 марта 2022 года


Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 7 марта.

07.03.2022

00:45 Все на Матч! 
01:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Цмоки-Минск» (Белоруссия) 
02:55 Новости 
03:00 Фристайл. Футбольные безумцы 
03:55 Одержимые. Братья Белоглазовы 
04:25 Андрес Иньеста. Неожиданный герой 
06:00 Новости 
06:05 Все на Матч! 
09:10 Новости 
09:15 Специальный репортаж 
09:35 Рок-н-ролл под Кремлём 
11:30 Есть тема! 
12:30 Новости 
12:35 Футбол. Чемпионат России. Обзор 
13:25 Все на Матч! 
13:55 Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» - «Урал». Прямой эфир
16:00 Все на Матч! 
16:25 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» - «Уфа». Прямой эфир
18:30 Все на Матч! 
18:55 Футбол. Чемпионат России. «Ахмат» - «Рубин». Прямой эфир
21:00 Громко 
21:50 Новости 
21:55 Тотальный футбол 
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Ноттингем Форест» - «Хаддерсфилд». Прямой эфир

В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.









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