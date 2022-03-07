Программа передач Матч ТВ на 7 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 7 марта.
07.03.2022
00:45 Все на Матч!
01:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Цмоки-Минск» (Белоруссия)
02:55 Новости
03:00 Фристайл. Футбольные безумцы
03:55 Одержимые. Братья Белоглазовы
04:25 Андрес Иньеста. Неожиданный герой
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:10 Новости
09:15 Специальный репортаж
09:35 Рок-н-ролл под Кремлём
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Футбол. Чемпионат России. Обзор
13:25 Все на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» - «Урал». Прямой эфир
16:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» - «Уфа». Прямой эфир
18:30 Все на Матч!
18:55 Футбол. Чемпионат России. «Ахмат» - «Рубин». Прямой эфир
21:00 Громко
21:50 Новости
21:55 Тотальный футбол
22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Ноттингем Форест» - «Хаддерсфилд». Прямой эфир
В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.