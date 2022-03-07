Программа передач Матч ТВ на 7 марта 2022 года

Телепрограмма канала «Матч ТВ» на сегодня. Расписание спортивных трансляций на телеканале 7 марта.



07.03.2022



00:45 Все на Матч!

01:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Цмоки-Минск» (Белоруссия)

02:55 Новости

03:00 Фристайл. Футбольные безумцы

03:55 Одержимые. Братья Белоглазовы

04:25 Андрес Иньеста. Неожиданный герой

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:10 Новости

09:15 Специальный репортаж

09:35 Рок-н-ролл под Кремлём

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Футбол. Чемпионат России. Обзор

13:25 Все на Матч!

13:55 Футбол. Чемпионат России. «Краснодар» - «Урал». Прямой эфир

16:00 Все на Матч!

16:25 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» - «Уфа». Прямой эфир

18:30 Все на Матч!

18:55 Футбол. Чемпионат России. «Ахмат» - «Рубин». Прямой эфир

21:00 Громко

21:50 Новости

21:55 Тотальный футбол

22:25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Ноттингем Форест» - «Хаддерсфилд». Прямой эфир



В программе передач «Матч ТВ» возможны изменения.