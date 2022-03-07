Программа передач Первого канала на 7 марта 2022 года

Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 7 марта.



07.03.2022



00:30 Время покажет

00:30 Время покажет

05:25 Карнавал. Фильм

06:00 Новости

06:10 Карнавал. Фильм

08:25 Будьте моим мужем. Фильм

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:05 Порезанное кино

15:15 «Любовь земная». К 100-летию со дня рождения Евгения Матвеева

17:05 Весна на Заречной улице

18:55 Юбилейный концерт Олега Газманова

21:00 Время

21:20 «Голос. Дети». Новый сезон

22:55 «Мэри Куант»



В программе передач Первого канала возможны изменения.