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Программа передач Первого канала на 7 марта 2022 года


Телепрограмма Первого канала на сегодня. Расписание программ на телеканале 7 марта.

07.03.2022

00:30 Время покажет
00:30 Время покажет
05:25 Карнавал. Фильм
06:00 Новости
06:10 Карнавал. Фильм
08:25 Будьте моим мужем. Фильм
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:05 Порезанное кино
15:15 «Любовь земная». К 100-летию со дня рождения Евгения Матвеева
17:05 Весна на Заречной улице
18:55 Юбилейный концерт Олега Газманова
21:00 Время
21:20 «Голос. Дети». Новый сезон
22:55 «Мэри Куант»

В программе передач Первого канала возможны изменения.









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