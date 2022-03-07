Программа передач канала Звезда на 7 марта 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 7 марта 2022 года.



07.03.2022



01:00 Екатерина Воронина

02:35 Постарайся остаться живым

03:40 Дом, в котором я живу

05:15 Незабудки. Бессмертный авиаполк

06:00 Небесные ласточки

08:00 Новости дня

08:15 Небесные ласточки

08:50 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии

13:00 Новости дня

13:15 Демидовы

16:35 Граф Монте-Кристо. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:20 Граф Монте-Кристо. 1-я - 8-я серии



В программе передач канала Звезда возможны изменения.