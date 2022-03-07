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Программа передач канала Звезда на 7 марта 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на сегодня. Расписание программ на телеканале 7 марта 2022 года.

07.03.2022

01:00 Екатерина Воронина
02:35 Постарайся остаться живым
03:40 Дом, в котором я живу
05:15 Незабудки. Бессмертный авиаполк
06:00 Небесные ласточки
08:00 Новости дня
08:15 Небесные ласточки
08:50 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии
13:00 Новости дня
13:15 Демидовы
16:35 Граф Монте-Кристо. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:20 Граф Монте-Кристо. 1-я - 8-я серии

В программе передач канала Звезда возможны изменения.









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