Что происходило в мире спорта год назад. Главные спортивные события за 7 марта 2021 года.



- Российский лыжник Александр Большунов расплакался после поражения норвежцам в марафоне на чемпионате мира. И решил бойкотировать награждение.



- 15-матчевая победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ прервалась в дерби с «Манчестер Юнайтед».



- Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян нокаутировал американца Алджемэйна Стерлинга запрещенным ударом и лишился пояса UFC.



- Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1 и вышел на третье место в Российской Премьер-Лиге.