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Год назад. Главные спортивные события за 7 марта 2021 года


Что происходило в мире спорта год назад. Главные спортивные события за 7 марта 2021 года.

- Российский лыжник Александр Большунов расплакался после поражения норвежцам в марафоне на чемпионате мира. И решил бойкотировать награждение.

- 15-матчевая победная серия «Манчестер Сити» в АПЛ прервалась в дерби с «Манчестер Юнайтед».

- Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян нокаутировал американца Алджемэйна Стерлинга запрещенным ударом и лишился пояса UFC.

- Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1 и вышел на третье место в Российской Премьер-Лиге.









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    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

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    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 764. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории НХЛ осталось 2 шайбы.









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