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Когда родился Путин, дата рождения, сколько лет Путину


Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин родился 7 октября 1952 года.

Возраст Путина, где родился, когда стал президентом, в каком году будут выборы

Возраст Путина, сколько лет Путину сейчас - 69 лет.

Где родился Путин - родился 7 октября 1952 года в Ленинграде.

Когда стал президентом - 26 марта 2000 года, с 31 декабря 1999 года был назначен исполняющим обязанности президента.

Во сколько лет Путин стал президентом - 47 лет.

Сколько лет Путин президент России - 18 лет.

В каком году будут выборы президента - в 2024 году.

Кто был президентом до Путина - Борис Николаевич Ельцин.









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