На сегодня, 7 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 014 818 человек.



За сутки число заражений составило 73 162 (из них 3 804 госпитализированы). Умерли за сутки в России 688 человек.



Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 145 346. Всего за все время время в мире заразились 446 276 251 человек. Зафиксировано за сутки 3 948 смертей (всего - 5 999 193 человек).



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