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Коронавирус - статистика заражений и умерших людей в России на 7 марта 2022 года


На сегодня, 7 марта, общее число людей в России, которые заразились коронавирусом, составляет 17 014 818 человек. 

За сутки число заражений составило 73 162 (из них 3 804 госпитализированы). Умерли за сутки в России 688 человек.

Ситуация с коронавирусом в мире следующая. За сутки число заражений составило 1 145 346. Всего за все время время в мире заразились 446 276 251 человек. Зафиксировано за сутки 3 948 смертей (всего - 5 999 193 человек).

Коронавирус в спорте - последние новости

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