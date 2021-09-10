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ЦСКА - «Локомотив». Результаты всех матчей серии плей-офф КХЛ


В первом раунде плей-офф 2022 Континентальной хоккейной лиги ЦСКА встречался с ярославским «Локомотивом».

Результаты матчей серии ЦСКА - «Локомотив»

Счет в серии: 4-0

01.03.2022 19:30 ЦСКА - Локомотив - 4:3 ОТ
03.03.2022 19:30 ЦСКА - Локомотив - 4:1
05.03.2022 19:30 Локомотив - ЦСКА - 2:3 4ОТ
07.03.2022 17:00 Локомотив - ЦСКА - 1:4

ЦСКА вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ.

Личные встречи между командами в сезоне 2021/2022

10.09.2021 ЦСКА - Локомотив - 3:1
02.12.2021 ЦСКА - Локомотив - 1:0 ОТ
12.12.2021 Локомотив - ЦСКА - 3:2 ОТ

ЦСКА завершил регулярный чемпионат на третьем месте в Западной конференции. В активе армейского клуба 63 очка. «Локомотив» набрал 55 очков и занял шестое место в турнирной таблице.









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