



Карта Николаевской области







Карта Николаева







Николаев - город на юге Украины. Один из крупнейших экономических центров южной части Украины.



Карта Украины



Краткая справка



Основан: в 1789 году.



Основатель: по указу князя Григория Потёмкина в устье реки Ингул в 1788 году была заложена верфь, вокруг которой начал строиться город.



Население: 477 тыс. человек.



Расстояние до Киева по трассе - 575 км.



Расстояние до Одессы по трассе - 124 км.



Главные спортивные объекты Николаева



Центральный городской стадион на 16 700 зрителей. Домашняя арена футбольного клуба «Николаев», который до лета 2021 года выступал в Первой лиге Украины, но из-за финансовых проблем отказался от участия в первом дивизионе.



Спортивная школа «Надежда». Домашняя арена муниципального баскетбольного клуба «Николаев», который участвовал во всех 29 чемпионатах Украины по баскетболу.