Карта Николаевской области
Карта Николаева
Николаев - город на юге Украины. Один из крупнейших экономических центров южной части Украины.
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Краткая справка
Основан: в 1789 году.
Основатель: по указу князя Григория Потёмкина в устье реки Ингул в 1788 году была заложена верфь, вокруг которой начал строиться город.
Население: 477 тыс. человек.
Расстояние до Киева по трассе - 575 км.
Расстояние до Одессы по трассе - 124 км.
Главные спортивные объекты Николаева
Центральный городской стадион на 16 700 зрителей. Домашняя арена футбольного клуба «Николаев», который до лета 2021 года выступал в Первой лиге Украины, но из-за финансовых проблем отказался от участия в первом дивизионе.
Спортивная школа «Надежда». Домашняя арена муниципального баскетбольного клуба «Николаев», который участвовал во всех 29 чемпионатах Украины по баскетболу.