Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ Другие




Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаева


Николаев на карте Украины

Карта Николаевской области

Карта Николаевской области

Карта Николаева

Карта Николаева

Николаев - город на юге Украины. Один из крупнейших экономических центров южной части Украины.

Карта Украины

Краткая справка

Основан: в 1789 году.

Основатель: по указу князя Григория Потёмкина в устье реки Ингул в 1788 году была заложена верфь, вокруг которой начал строиться город.

Население: 477 тыс. человек.

Расстояние до Киева по трассе - 575 км.

Расстояние до Одессы по трассе - 124 км.

Главные спортивные объекты Николаева

Центральный городской стадион на 16 700 зрителей. Домашняя арена футбольного клуба «Николаев», который до лета 2021 года выступал в Первой лиге Украины, но из-за финансовых проблем отказался от участия в первом дивизионе.

Спортивная школа «Надежда». Домашняя арена муниципального баскетбольного клуба «Николаев», который участвовал во всех 29 чемпионатах Украины по баскетболу.









  • Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
  • Где находится Житомир на карте Украины, карта Житомира
  • Где находится Запорожье на карте Украины, карта Запорожья
  • Где находится Киев на карте Украины, карта Киева, аэродром Гостомель
  • Где находится Херсон на карте Украины, карта Херсона
    •




    Плей-офф КХЛ 2022 - Кубок Гагарина 2022. Расписание матчей

    Плей-офф КХЛ, Кубок Гагарина 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют 16 лучших команд регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021/2022

    Турнирная таблица чемпионата России по футболу 2021 2022

    В чемпионате России по футболу 2021/2022, который проводит Российская Премьер-лига состоялись 19 туров. Какое место займут в итоге команды в турнирной таблице?

    Чемпионат России по футболу 2021/2022. Расписание и результаты матчей

    Чемпионат России по футболу 2021 2022. Премьер-лига

    30-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 23 июля 2021 года и завершится 21 мая 2022 года.

    Расписание трансляций плей-офф КХЛ 2022 по каналам ТВ

    Расписание телетрансляций плей-офф КХЛ 2022

    Телетрансляции с матчей плей-офф КХЛ 2022 будут вести три телеканала - Матч ТВ, KHL и KHL Prime.

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.









    «Барыс» - «Металлург». 4-й матч серии плей-офф КХЛ 7 марта 2022
    Где находится Николаев на карте Украины, карта Николаева
    Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
    7 марта 2022. «Локомотив» - ЦСКА. 4-й матч серии плей-офф КХЛ
    Смотреть футбол России и Европы сегодня на ТВ 7 марта 2022 в прямом эфире
    Коронавирус - статистика заражений и умерших людей в России на 7 марта 2022 года
    Программа передач Первого канала на 7 марта 2022 года
    Где находится Луганск на карте, карта Луганска, нефтебаза
    «Зенит» - «Уфа». 7 марта 2022. Когда начало, где смотреть прямой эфир
    НХЛ. Расписание и результаты матчей 7 марта 2022 года
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru