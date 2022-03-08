Программа передач канала Карусель на 8 марта 2022 года

Телепрограмма канала Карусель на сегодня. Расписание программ на телеканале 8 марта 2022 года.



08.03.2022



01:05 Жила-была царевна

03:15 Барбоскины

05:00 Ранние пташки. Оранжевая корова

07:00 С добрым утром, малыши!

07:35 Кинди Кидс.Твои веселые подружки!

08:05 Лео и Тиг

09:45 Снежная королева

11:00 Барби. Мечты большого города

12:00 Маша и медведь

15:00 Энчантималс. Королевская волшебная церемония

15:30 Подружки-супергерои

16:20 Барбоскины

19:10 Снежная королева-2. Перезаморозка

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь

22:50 Ералаш



В программе передач канала Карусель возможны изменения.