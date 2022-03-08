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Программа передач канала Карусель на 8 марта 2022 года


Телепрограмма канала Карусель на сегодня. Расписание программ на телеканале 8 марта 2022 года.

08.03.2022

01:05 Жила-была царевна
03:15 Барбоскины
05:00 Ранние пташки. Оранжевая корова
07:00 С добрым утром, малыши!
07:35 Кинди Кидс.Твои веселые подружки!
08:05 Лео и Тиг
09:45 Снежная королева
11:00 Барби. Мечты большого города
12:00 Маша и медведь
15:00 Энчантималс. Королевская волшебная церемония
15:30 Подружки-супергерои
16:20 Барбоскины
19:10 Снежная королева-2. Перезаморозка
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Катя и Эф. Куда-угодно-дверь
22:50 Ералаш

В программе передач канала Карусель возможны изменения.









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