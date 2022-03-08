Программа передач РЕН ТВ на 8 марта 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на сегодня. Расписание программ на телеканале 8 марта 2022 года.



08.03.2022



00:50 Кочегар. Фильм

02:25 Я тоже хочу. Фильм

03:40 Всё и Сразу. Фильм

05:00 Дочь Якудзы. Фильм

06:25 Быстрый и мертвый. Фильм

08:30 Новости

09:00 Джанго освобожденный. Фильм

12:30 Новости

13:00 Заложница. Фильм

14:45 Ледяной драйв. Фильм

16:30 Новости

17:00 Ледяной драйв. Фильм

17:20 Заступник. Фильм

19:30 Новости

20:00 Небоскрёб. Фильм

21:50 План побега. Фильм

23:00 Новости

23:25 План побега. Фильм



В программе передач РЕН ТВ возможны изменения.